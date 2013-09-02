Завтра в Україні переважатиме дощова погода

Завтра в Україні переважатиме хмарна погода, очікуються дощі, у південних областях та в Криму місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, очікується південно-західний вітер з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°, на Закарпатті 17-22° (у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°); у південній частині та східних областях вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві та області у вівторок вночі - без опадів, вранці та вдень дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 14-19°, у Києві вночі 10-12°, вдень 15-17°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-25°, в районі Одеси та Генічеська 19°; у Дніпрі біля Києва 18°.