Україна заборонила ввезення білоруської свинини, молока, меду

Чернігівська і Житомирська митниці заборонили ввезення на територію України товарів з Білорусі, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю, а саме – свинини, включаючи живих тварин, м`ясних субпродуктів, меду, молока і молочних продуктів, включаючи сири, а також яєць.

Про це йдеться в повідомленні Державного митного комітету Республіки Білорусь, розміщеному на сайті відомства.

«Для інформування громадян, що перетинають білорусько-український кордон, Чернігівська і Житомирська митниці України повідомили митні органи Республіки Білорусь про запровадження заборони на ввезення на територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю і можуть переносити збудників африканської чуми свиней», - йдеться в повідомленні.

Крім того, заборонено до провезення ковбаси та аналогічних виробів з м`яса, м`ясних субпродуктів або крові, готові або консервовані продукти з м`яса, готові супи або бульйони, а також заготовки до них. До цього ж списку потрапила кров тварин, приготована для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; імунні сироватки, вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України наприкінці серпня повідомило про посилення контролю на кордонах з Російською Федерацією і Республікою Білорусь через загрозу занесення збудника африканської чуми свиней (АЧС).

Як зазначав міністр Микола Присяжнюк, контроль ведеться давно, але зараз необхідно повністю обмежити рух громадян і вантажів поза спеціальними пунктами пропуску. А на діючих пунктах кордону потрібно запровадити постійно діючий бар`єр.