Магнітні бурі у вересні

У перший місяць осені очікується шість магнітних бур. У вересні 2013 року фахівці рекомендують метеочутливим людям звернути увагу на своє самопочуття в такі дні:

Субота, 7 вересня . У період з п`ятниці, 13 вересня, до неділі, 15 вересня, включно. А також у вівторок, 17 вересня і в п`ятницю, 27 вересня.

Більше за інших від надмірної сонячної активності страждають люди з гіпертонією, гіпотонією, перенесеними інфарктами і інсультами, а також з вегето - судинною дистонією .

Їм слід обговорити з лікарем способи самоконтролю і знаходження в " безпечному коридорі " артеріального тиску і пульсу. Важливо прописати алгоритм першої допомоги та перелік індивідуально підібраною аптечки ( необхідна складова : препарати, які стабілізують артеріальний тиск). А в день, коли діє магнітна буря, кілька разів вимірювати свій тиск і, якщо він підвищений або знижений, застосовувати засоби для його нормалізації .

Крім цього слід дотримуватися оптимального режиму сну ( е менше 7-8 годин) і давати організму невеликі щоденні фізичні навантаження, бажано на свіжому повітрі. А також внести зміни в свою дієту : дотримуватися помірності , обмежити споживання кухонної солі, жирних молочних і м`ясних продуктів , включити в меню жирну морську рибу, бажано з природних водойм , а також чергувати рослинні олії, віддаючи перевагу льняній і ріпаковій.