МОЗ хоче посилити вимоги до якості м'яса птиці

Міністерство охорони здоров`я має намір з 2016 року посилити вимоги до якості м`яса птиці, зокрема, встановити максимально припустиму кількість вологи в тушках залежно від способу охолоджування - повітря, водного або гідроаерозольного.

Відповідну норму закріплено у наказі Міністерства охорони здоров`я України №694 «Про затвердження гігієнічних вимог до м`яса птиці і окремих показників його якості», прийнятому 6 серпня 2013 року і зареєстрованому в Міністерстві юстиції 13 серпня.

Згідно з документом, для тушок, охолоджених повітрям, частка вологи, що виділяється при розморожуванні, має становити не більше 1,5%, для м`яса птиці, охолодженого аерозолем, – не більше 3,3%, а для охолодженого методом занурення у воду – не більше 5,1%.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики і продовольства пропонувало встановити максимально припустиму кількість вологи в м`ясі птиці на рівні 4% маси тушки, проте ця пропозиція не була підтримана українськими виробниками. Провідні виробники м`яса птиці в Україні вказали на те, що така норма суперечить регламентам Європейського Союзу, а в Україні тільки у продукції недобросовісних виробників частка вологи перевищує 4%.

При цьому, згідно з відповідним регламентом ЄС, масова частка вологи, що виділяється при розморожуванні м`яса, для тушок з вкладеними потрухами і охолоджених в гідроаерозолі, становить 3,3%, а для аналогічних тушок, охолоджених у ваннах з водою, - 5,1%.