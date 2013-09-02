Міноборони захищатиме населення від надзвичайних ситуацій

Президент України Віктор Янукович вніс зміни до указу "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України", якими уповноважив Міноборони на виконання функцій захисту населення від надзвичайних ситуацій.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, до основних функцій Міністерства Президент додав "формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, гідрометеорологічної діяльності".

Крім того, згідно з указом, основних завдань Міністерства оборони буде "здійснення в установленому порядку координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони" та "забезпечення формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності".

Відтак, указом Президента положення про Міністерство оборони доповнено пунктами, за якими відомство повністю спрямовує і координує діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій.