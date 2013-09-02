У Криму оголошено штормове попередження

18:25, 02 вересня 2013
Країна
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3-4 вересня - шквали, дощі та град

Кримське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження в регіоні на 3-4 вересня через прогнозоване різке погіршення погоди.

 
Як повідомили УНІАН у прес-службі рятувального відомства, вдень 3 вересня і упродовж доби 4 вересня в Криму очікуються сильні дощі і грози.
 
Також у середу можливі шквали. Швидкість північно-західного вітру досягатиме 20 метрів за секунду.
 
У ДСНС нагадують: під час сильного вітру не слід стояти біля ліній електропередач, старих будов і сухих дерев.
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