На Хмельниччині виявлено випадки лептоспірозу
14:43, 11 грудня 2007Країна
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Померли троє дорослих і одна дитина
Медики стурбовані збільшенням випадків захворювання на лептоспіроз - хвороба, що вражає всі життево важливі органи: нирки, печінку, селезінку, легені, серце і мозок.
Кричущий випадок стався на Хмельниччині. Там померли троє дорослих і одна дитина.
Починається страшна недуга як банальна застуда. Люди не дотримуються елементарних правил гігієни і тому хворіють.
Переносять хворобу гризуни. Лише цьогоріч санітарні лікарі області оштрафували близько двох сотень сільських та селищних голів, які не знаходять кількох гривень на розкидання отрути для гризунів.
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