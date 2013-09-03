Корисні властивості томатного соку

Тільки в одній склянці свіжого томатного соку міститься 0,5 добової дози каротину , вітаміну С та інших корисних для здоров`я речовин, пишуть іноземні ЗМІ.

* Вітамінний напій.

Візьміть 60 г томатів , 250 мл кефіру , по 10 г кропу і петрушки , цукор , сіль за смаком. Спочатку холодний кефір розмішайте з дрібно нарізаною зеленню , потім влийте в нього томатний сік і додайте сіль і цукор. Смачно і корисно.

* Профілактика гіпертонії.

Протягом дня випивайте перед їжею 1 склянку свіжого томатного соку , перемішаного з 1 ст. ложкою натурального меду. Цей засіб допомагає також вберегтися від глаукоми , стимулює утворення шлункового соку , покращує кровопостачання серцевого м`яза.

* При підвищеній вазі .

Спеціальний салат: помідори - 400 г , яблука - 40 , цибуля ріпчаста - 15 , сметана - 20 г , 1 часточка лимона , сіль за смаком. Перемішати і приймати щодня в якості страви , що допомагає впоратися із зайвою вагою.

* Варикозне розширення вен.

Зелений помідор розрізати вздовж і свіжим зрізом прикласти до вузлів розширених вен. Тримати , поки не відчується поколювання . Якщо таку процедуру виконувати по кілька разів на день протягом 2 тижнів ( або довше) , вузли зникнуть.