Корисні властивості томатного соку
Профілактика гіпертонії, варикозного розширення вен
Тільки в одній склянці свіжого томатного соку міститься 0,5 добової дози каротину , вітаміну С та інших корисних для здоров`я речовин, пишуть іноземні ЗМІ.
* Вітамінний напій.
Візьміть 60 г томатів , 250 мл кефіру , по 10 г кропу і петрушки , цукор , сіль за смаком. Спочатку холодний кефір розмішайте з дрібно нарізаною зеленню , потім влийте в нього томатний сік і додайте сіль і цукор. Смачно і корисно.
* Профілактика гіпертонії.
Протягом дня випивайте перед їжею 1 склянку свіжого томатного соку , перемішаного з 1 ст. ложкою натурального меду. Цей засіб допомагає також вберегтися від глаукоми , стимулює утворення шлункового соку , покращує кровопостачання серцевого м`яза.
* При підвищеній вазі .
Спеціальний салат: помідори - 400 г , яблука - 40 , цибуля ріпчаста - 15 , сметана - 20 г , 1 часточка лимона , сіль за смаком. Перемішати і приймати щодня в якості страви , що допомагає впоратися із зайвою вагою.
* Варикозне розширення вен.
Зелений помідор розрізати вздовж і свіжим зрізом прикласти до вузлів розширених вен. Тримати , поки не відчується поколювання . Якщо таку процедуру виконувати по кілька разів на день протягом 2 тижнів ( або довше) , вузли зникнуть.