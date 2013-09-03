Крим прийме на відпочинок дітей з Росії, що постраждала від паводків

Влада Автономної Республіки Крим обіцяє прийняти на відпочинок 150 дітей з регіонів Росії, які постраждали від паводків.

Про це йдеться в прийнятій у понеділок в Сімферополі заяві парламенту і уряду АРК.

"З районів Далекого Сходу продовжують надходити тривожні повідомлення про розгул стихії. В результаті повені серйозно постраждали багато населених пунктів, чиї жителі залишилися без прихистку, а діти в ці перші вересневі дні не змогли звично сісти за парти, щоб почати новий навчальний рік. У дусі братерських почуттів, які традиційно пов`язують кримчан і росіян, виходячи з бажання надати допомогу людям, які потрапили в біду, керівництво Автономної Республіки Крим прийняло рішення звернутися до російської сторони з пропозицією направити у вересні на навчання і відпочинок у кримські здравниці сто п`ятдесят дітей з постраждалих сімей", - сказано у заяві.

Витрати бере на себе бюджет Криму.

Як повідомляв УНІАН, в результаті паводків на Далекому Сході було госпіталізовано більш як 3 тис. людей.

Здебільшого йдеться про загострення хронічних захворювань і легкі травми.

Виявилися подтопленими майже 50 медичних установ, сума збитку становить більш як 212 млн. рублів.

На базі дитячих санаторіїв і профілакторіїв будуть відкриті навчальні заклади в Амурській області і Єврейській автономній області"

27 серпня Севастополь пообіцяв прийняти на оздоровлення 400 дітей з районів Хабаровського краю Росії, які постраждали в результаті повеней.