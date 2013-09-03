Що слід враховувати при прийомі вітамінів

Слово вітамін перекладається з латини як речовина, необхідна для життя.

Те, що такі речовини існують, ми дізналися досить сумним чином. Сліпота, смерть від цинги, рахіт до останнього часу були звичайним явищем для міського населення в усьому світі.

Тільки в минулому столітті були знайдені вітаміни і визначена потреба в кожному з них. Постійна нестача вітамінів призводить до швидкого старіння організму, хронічних захворювань, ранньої смерті.

Авітаміноз - стан, що виникає за відсутності будь-якого вітаміну в організмі.

Не помітити те, що у вас авітаміноз, не вдасться. У кожному разі, ви відчуєте себе хворим, почнуться прояви, ускладнення, і вам призначать відповідне лікування.

Значно небезпечніший для міського жителя гіповітаміноз.

Це стан, як правило, хронічного браку вітамінів. Гострих проявів у такого стану немає. Ви просто почуваєтеся млявим, слабким, у вас січеться волосся, проявляється сухість очей, постійна втома, подовжується сон.

Погодьтеся, що велика частина таких проявів легко вписується в наше проблемне, нервове і таке швидке міське життя. Проте потрібно розуміти, що без вирішення питання вітамінізації ніякі антидепресанти, поїздки та друзі не повернуть вам блиск в очах і смак до життя.

Важливо запам`ятати декілька правил:

- Більша частина вітамінів не накопичується в організмі, тому з настанням осені і до перших справжніх фруктів необхідно вживати вітаміни.

- Занадто велика кількість вітамінів може призвести до гіпервітамінозу.

Гіпервітаміноз - отруєння організму високими дозами одного або декількох вітамінів.

У природі трапляється рідко. Наприклад, при спробі з`їсти великий шматок печінки вбитого вами білого ведмедя, у вас почнеться гіпервітаміноз вітаміном А, аж до судом і смерті.

- Приймати вітаміни потрібно відповідно до інструкції, в якій зазначено, з якого віку, скільки, чого і як приймати.

- Враховуйте також власну вагу і характер харчування.

Якщо ви вегетаріанець, то вам потрібні в першу чергу жиророзчинні вітаміни і меншою мірою вітаміни рослинного походження.

До речі, вміст вітамінів у тепличних рослинах, консервованих продуктах може бути значно менше запланованого.

Доросла людина може важити від сорока кілограмів до трьохсот. В інструкції до вітамінів є фраза «дорослим» і «дітям від». Насправді під «дорослим» мається на увазі якась середня безстатева людина вагою десь у сімдесят кілограмів.

Порівняйте себе з цим гомункулюсом і перерахуйте дозу на свої реальні кілограми.

- Намагайтеся приймати вітаміни під час їжі, тому що жиророзчинна частина вітамінів набагато краще засвоюється разом з їжею.

- Не купуйте найдешевші вітаміни, тому що ефективність препарату дуже залежить від якості субстанції.

При дотриманні цих рекомендацій можна прожити набагато довше і трохи веселіше.

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