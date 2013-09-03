Янукович закликає прийняти закон щодо медичних закладів

Президент України Віктор Янукович закликає Верховну Раду брати більш активну участь у розробці соціальних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні у своєму виступі на відкритті нової сесії парламенту.

Він наголосив, що очікує від Верховної Ради прийняття не пізніше грудня цього року закону про заклади охорони здоров’я, які підвищать якість та доступність медичної допомоги.

Також Янукович попросив депутатів внести зміни до цьогорічного державного бюджету і передбачити в ньому кошти на виплату надбавок лікарям екстреної медичної допомоги.

“Право на відповідні надбавки лікарям вже законодавчо передбачені з 1 жовтня 2013 року”, - сказав Президент.

Крім того, Янукович нагадав, що цього року було проголошено нові соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку та розвиток дітей.

“В рамках цих ініціатив вже реконструюються і відкриваються нові дошкільні заклади”, - сказав він і додав, що з початку року у них було створено вже понад 20 тис. додаткових місць.

В той же час, наголосив Янукович, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми все ще є недостатньою.

“Прошу невідкладно прийняти зміни до держбюджету 2013 року і підвищити так званий гарантований мінімум для дітей з малозабезпечених сімей”, - наголосив глава держави.