Висока температура... Як обійтися без антибіотиків?

Грип здебільшого супроводжується підвищеною температурою тіла - захисною реакцією організму на вторгнення інфекції. Найсприятливіша температура для вірусу грипу - 35оС, при підвищенні від 37 градусів умови його розвитку погіршуються, а за температури 40оС розмноження зовсім припиняється. Отож, якщо Ви загалом маєте здоровий організм і можете витримати підвищення температури тіла до 38-39 градусів, то це може допомогти прискорити перемогу над вірусом. Якщо ж почуваєтеся зле за такої температури, якщо Ви - людина немолода чи маєте хронічні бронхолегеневі, серцеві хвороби, гіпертензію тощо, слід вдатися до жарознижувальних засобів. Одні скористаються при цьому хімічними ліками, часто - розрекламованими. Це зробити простіше, та слід пам`ятати про їх наслідки.

Багато ж людей більше довіряють натуральним, перевіреним, але, на жаль, часто забутим засобам. До речі, й лікарі, при перших ознаках захворювання, теж схильні тепер рекомендувати немедикаментозні засоби.

Спробуймо використати воду, щоб і підвищену температуру тіла зняти, і токсини вивести. Такими методами користувалися і народні цілителі, і славнозвісний у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. київський лікар В.Камінський, який удосконалював методику німецького пастора Кнейпа.

1. Послабить жар у тілі клізма чистою перевареною охолодженою до кімнатної температури водою (1-1,5 л). Цей метод можна застосовувати навіть для немовлят. Для діток 1-6 місяців вводиться 30-60 мл, 6-12 місяців - 100-180, 1-2 роки - 180-200, 2-5 років - 200-300 мл води.

2. Корисні компреси: змочити полотнинку чи рушничок у воді, ліпше у суміші води з яблучним оцтом (на 0,5 л води оцту 1 ст. ложка і більше), покласти на лоб, у міру нагрівання - міняти.

Компрес з льоду (можна заморозити у грілці, в целофановій торбинці) накладається на лоб, ліктьові ямки, час від часу його слід знімати на 10 хв, аби не допустити місцевого переохолодження.

3. Обтирання: спочатку груди і живіт, далі спину, кінцівки. Потерши якусь частину тіла змоченими у суміші води з оцтом (2:1) бавовняним чи лляним рушником або рукавичкою, відразу слід накрити її.

4. Обгортання стоп. Шкарпетки намочити у воді чи у суміші води з оцтом (оцту можна брати і до половини), викрутити, одягти на ноги. Ноги загорнути сухим рушником чи полотном, далі вовняною хусткою. Через 20-30 хв (можна і через 1 год) мокрі шкарпетки зняти, витерти ноги і одягти вовняні шкарпетки, якщо хворий переносить, то і на всю ніч. Удень цю процедуру доцільно повторити 2-3 рази. Обгортання стоп також можна використовувати при головному болю, запаленні мигдаликів, вивихах стегна.

5. Обгортання литок діє ефективніше. Найліпше виконати його так: лляний чи бавовняний рушник намочити до половини по довжині, відтиснути і обгорнути мокру литку (від кісточки до колін). Спочатку мокрим кінцем, далі сухим, зверху - вовняною хусткою. Так зробити і на другій нозі. (Якщо ноги були перед цим холодні, їх необхідно зігріти у гарячій ванні чи розтерти рушником). Хворого слід добре накрити, особливо ноги. Після 45-60 хв компрес швидко зняти, хворого накрити. Обгортання литок доцільне у разі застуди, грипу, запалення бронхів, легень. (Якщо варикозне розширення вен - не застосовувати).

6. Обгортання грудей виконується двома лляними рушниками: один, намочений і викручений, обгортається навколо грудей, другий, сухий, поверх нього. Зверху хворий накривається периною на 30-40 хв. Обгортання можна повторити кілька разів підряд, якщо температура падає повільно. Вкінці хворого слід витерти, добре накрити і тримати в ліжку не менше години.

Пастор Кнейп обгортання грудей радив робити мокрою "косинкою" з грубого полотна (він надавав перевагу грубому полотну, навіть мішковині). Широкий кут накладався на плечі, вузькі на груди. Після обкутування поверх "косинки" сухою тканиною хворий лягає у ліжко на 0,5-1,5 год. У разі високої температури обгортання слід міняти через 30-45 хв. Використану тканину слід обов`язково випрати, щоб звільнити від токсинів, що зібралися в ній, лише тоді використовувати повторно. (Має бути інший шматок тканини, який треба зволожити перед тим, як знімати той, що лежить на тілі, заміну проводити швидко).

Обгортання допомагає у разі застуди, грипу, катару, застійних явищ у грудях.

І ще що важливо: хворий перед цими процедурами мусить обов`язково звільнити кишечник та сечовий міхур, бо вставати пітним не можна.

Юлія Мартиненко