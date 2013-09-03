Як понизити ризик захитування в транспорті

Про те, як уникнути неприємних симптомів в поїздці, розповіла лікар-невролог Ольга Рубцова.

Вона відзначила, що дорослих людей може захитувати через надлишок сенсорної інформації (сенсорного конфлікту). Наприклад, якщо людина читає в автобусі, то її вестибулярний апарат сприймає рух, а зір фіксується на нерухомому предметі, що приводить до захитування (нудоти, блювоти).

Щоб понизити ймовірність захитування, вибирайте місце в автобусі ближче до водія, а в літаку – ближче до крила. Щоб не вколисувало в автобусі, фіксуйте погляд на горизонті у напрямі руху. Знаходячись на кораблі, дивіться не на горизонт, а на небо. Не подорожуйте натщесерце і вибирайте провітрювані місця в транспорті, рекомендує лікар. Позитивні думки напередодні поїздки також допоможуть понизити ризик захитування.

Зменшити неприємні симптоми в дорозі допоможуть смоктальні цукерки, жуйка або вода з лимонним соком. Вибір аптечного препарату від захитування бажано обговорити з невропатологом.

likar.info