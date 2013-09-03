Продукти, які можна їсти на ніч

Перед сном дієтологи радять перекусити продуктами з високим вмістом білка.

Існує цілий ряд продуктів, які можна їсти на ніч. Більше того, вони навіть можуть посприяти схудненню і спалюванню жиру, поки ви спите.

Якщо ви хочете вгамувати надмірний апетит і підвищити рівень метаболізму, перед сном дієтологи радять перекусити продуктами з високим вмістом білка:

•нежирним сиром, йогуртом, кефіром або ряжанкою. Випийте 1-2 склянки свіжого кефіру - це вгамує голод і принесе користь шлунково-кишковому тракту;

•сиром з низьким вмістом жиру;

•хумусом - пюре з нуту (турецького гороху), заправлене оливковим або кунжутним маслом, з додаванням спецій (часник, паприка та ін);

•рибою, особливо, тунцем;

•м`ясом птиці (куряча грудка, індичка), яке дозволяє швидко насититися. Згодяться і курячі сосиски. Правда, на цей рахунок є сумніви, тому часто в них додають свинячий жир і спеції, які підсилюють апетит. Ідеальним варіантом стали б соєві сосиски, але таке в наших магазинах рідкість;

•мигдалем, фісташками, фундуком та волоськими горіхами. Враховуйте, що вони дуже ситні і калорійні.

Деякі фрукти і овочі також можна використовувати для закусок на ніч. До них відносяться ягоди (вишня, чорниця, смородина, малина), фрукти і сухофрукти з низьким вмістом цукру (груша, фініки, інжир). Існують навіть спеціальні дієти на сухофруктах, при яких голод не відчувається навіть вночі.

Ще можна з`їсти один банан. Він хоч і містить крохмаль, однак легко втамовує голод, прекрасно насичує організм вітамінами і заспокоюють нервову систему. Морква, брокколі, салат, шпинат, авокадо можна їсти як окремо, так і в салаті (тільки без додавання солі) або легкому овочевому супі. Також можна вживати кабачкову або баклажанну ікру, але без хліба.

zhinka.info