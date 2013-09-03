Завтра в Україні очікуються дощі та грози

У середу, 4 вересня, по Україні буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, ночі в Криму, вдень - у південній частині, окремі грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 7-12°, на півдні країни - 12-17°, вдень - 14-19°, на Закарпатті та в Криму - 18-23°; у Карпатах вночі - 2-7° тепла, вдень - 6-11°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 14-19°.

У Києві хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 15-17°.

У вівторок, 3 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-25°, в районі Одеси - 18°; в Дніпрі біля Києва - 17°.