З керівниками медзакладів укладатимуть контракти на 3 роки

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров`я)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 321 із 374 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується встановити укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров`я на трирічний термін.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що після набрання чинності Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» застосовується практика укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров`я терміном на один рік. Автори законопроекту вважають, що це є хибною практикою.

«Через обмеженість контракту таким малим строком керівники державних, комунальних закладів охорони здоров`я відчувають невпевненість у майбутньому, стають більш керованими, а тому стають більш залежними від зловживань вищого керівництва та зовнішнього тиску. Більше зусиль вони спрямовують на утримання посади, ніж на стратегічні завдання реформування галузі», - сказано у записці.

На засіданні парламенту одна з авторів законопроекту, народний депутат Ірина Спірна зауважила, що таким чином, головні лікарі стають заручниками або політичної ситуації, або особистих взаємин зі своїми керівниками.

«Фахівець повинен працювати без огляду на те, що йому потрібно догодити начальнику. Критерій повинен бути тільки один - професіоналізм і відповідальність за доручену справу», - наголосила вона.