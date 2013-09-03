Ініціюють зниження вартості ветеринарних послуг

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк на найближчому засіданні Кабінету міністрів винесе на розгляд постанову про здешевлення ветеринарних і фітосанітарних послуг в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Присяжнюк повідомив у вівторок на прес-конференції.

«На цю середу буде винесено постанову, яка передбачатиме строком на маркетинговий рік зменшення вартості послуг ветеринарів, фітосанітарів та інших державних установ», - сказав він.

За словами міністра, на сьогоднішній день Мінагропрод продовжує пошук шляхів зі зниження вартості послуг припортових і лінійних елеваторів і залізниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Присяжнюк заявляв, що Мінагропрод має намір добитися зниження вартості логістичних витрат, пов`язаних із поставками зерна, на 200-300 грн/тонна.

За словами міністра, на сьогоднішній день логістичні витрати, пов`язані з експортом зерна, є завищеними і становлять 550 грн/тонна для пшениці й, попередньо, 750 грн/тонна для кукурудзи.