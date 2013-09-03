Виявили чисельні порушення при виділенні путівок дітям

Генеральна прокуратура виявила чисельні порушення при виділенні санаторно-курортних путівок дітям.

Про це заявив начальник Головного управління захисту прав і свобод дітей Генеральної прокуратури України Володимир Вишинський, інформуючи про результати перевірок додержання прав дітей на оздоровлення та відпочинок, повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.

«Так, допускаються порушення черговості надання санаторно-курортних путівок дітям. Зокрема, відділом охорони здоров’я Кременецького району Тернопільської області з лютого поточного року не забезпечено санаторним лікуванням дитину, яка страждає на бронхіальну астму. Разом з тим, на лікування направлено дітей, батьки яких звернулись з відповідною заявою значно пізніше», - сказав він.

Також Вишинський розповів про аналогічні правопорушення, які мали місце у Чернігівській, Луганській та Рівненській областях. «Зокрема, Чернігівською центральною лікарнею упродовж трьох років не забезпечено путівками 4 дітей-інвалідів, які потребують санаторного лікування. Така ж ситуація з 8 дітьми-інвалідами в Луганській області. Із 156 дітей Демидівського району та м. Кузнецовськ Рівненської області, які мають право на отримання путівки на санаторно-курортне лікування, не направлено жодного», - зазначив він та додав, що на подібні порушення реагували прокурори також і в Кіровоградській та Полтавській областях.

Як підкреслив начальник Головного управління, під час перевірок було виявлено і те, що органами охорони здоров’я належним чином не ведеться облік дітей, які потребують санаторно-курортного лікування, не визначається реальної, необхідної кількості путівок, не враховуються категорії захворювань дітей для визначення профілю санаторного закладу, що призводить до відмови батьків від санаторного лікування.

«За таких підстав з виділених минулого року 1,1 тисячі путівок для санаторного лікування дітей-інвалідів Тернопільської області в спеціалізованих санаторіях МОЗ України повернуто кожну п’яту. Із 760 одержаних цією областю путівок уже цього року повернуто кожну четверту. Разом з тим, лише в Бердичівській центральній міській лікарні Житомирської області в черзі на отримання санаторних путівок перебуває понад 800 дітей», - зауважив він.

При цьому, звернув увагу Вишинський, посадові особи дитячого спеціалізованого санаторію «Барвінок» Київської області, санаторію «Каштан» Хмельницької області приймають на лікування дітей за заявами батьків або осіб, які їх замінюють, взагалі без санаторних путівок. Органами охорони здоров’я Єланецького та Врадіївського районів Миколаївської області надано путівки майже 100 дітям, які не перебували на диспансерному обліку, або за відсутності необхідних документів, підкреслив він.