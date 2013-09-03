Мінсоцполітики врахує зауваження щодо оздоровлення дітей

Міністерство соціальної політики обіцяє врахувати зауваження Генеральної прокуратури щодо порушень під час оздоровлення дітей та зробити кадрові висновки.

Про це заявила міністр соціальної політики України Наталія Королевська, коментуючи підсумки перевірки Генеральної прокуратури літньої оздоровчої кампанії, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Зауваження Генпрокуратури щодо порушень під час оздоровлення дітей будуть уважно вивчені Мінсоцполітики та на їхній підставі будуть зроблені відповідні висновки, у тому числі й кадрові», - підкреслила вона.

Міністр висловила переконання, що потрібно об’єднувати зусилля органів влади усіх рівнів задля того, щоб оздоровлення та відпочинок дітей були справді якісними та безпечними. «У питаннях здоров’я та безпеки дітей не може бути жодних компромісів. Саме тому органи влади усіх рівнів мають спільно працювати над викоріненням зловживань», – заявила Королевська.

Міністр зазначила, що на початку оздоровчої кампанії за її ініціативи було проведено позапланову перевірку закладів відпочинку та оздоровлення по лінії Державної служби з надзвичайних ситуацій та місцевими органами влади. Окрім того, протягом оздоровчої кампанії Мінсоцполітики неодноразово зверталося до Генпрокуратури щодо порушень у дитячих таборах. «Зокрема, у випадку із сумновідомим санаторієм «Оріон» (м. Бердянськ) спеціалісти Мінсоцполітики надали матеріали перевірки закладу до органів прокуратури. Цей заклад більше не отримає державне замовлення на оздоровлення дітей. Так само ми чинитимемо щодо будь-якого закладу, в якому виявлятимуться неналежні умови для проживання дітей. Ми не дозволимо, щоб оздоровлення дітей пільгових категорій відбувалося за залишковим принципом», - сказала вона.

Королевська нагадала, що при Мінсоцполітики працює моніторингова комісія з питань якості оздоровлення дітей, яка завершить свою роботу 1 грудня. «На підставі напрацювань Комісії буде посилено контроль за якістю оздоровлення дітей та внесені зміни до умов придбання путівок. Це дозволить зробити більш жорсткими вимоги до створення умов для оздоровлення дітей», - сказала Королевська.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ 2 вересня заявила, що за результатам прокурорських перевірок у сфері додержання прав дітей на відпочинок та оздоровлення виявлено численні порушення у діяльності Мінсоцполітики.

Зокрема, зазначалося, що прокурорськими перевірками встановлено, що оздоровчі послуги отримали лише 23% дітей-інвалідів.

Скористатися відпочинком у позаміських таборах змогли лише 25% із 4 млн діьей, ще половина відвідувала заклади денного перебування, тимчасово створені у школах, інтернатах, дитячих садках, у яких умови не сприяють відновленню здоров’я підлітків.

Для санаторно-курортного оздоровлення дітей, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, яких в Україні майже 500 тис, Міністерством соціальної політики закуплено лише 58 тис. путівок, або для кожної дев’ятої такої дитини.

За результатами перевірки, прокурорами розпочато 6 кримінальних проваджень за фактами направлення до оздоровчих установ за державні кошти дітей, які не мали пільг. Також встановлено, що органи виконавчої влади допускають незаконну оренду або використання земель і майна позаміських оздоровчих закладів. За такими фактами розпочато 2 кримінальних провадження, заявлено 12 позовів щодо попередження відчуження майже 22 га земель дитячих закладів.

У дитячих оздоровницях виявлено факти неякісного харчування дітей, незадовільних умов їх проживання, неналежної організації дозвілля підлітків.

За даними ГПУ, міністру соцполітики Королевській внесено подання про усунення порушень.