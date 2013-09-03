Богатирьова закликала не наслідувати кінообраз доктора Хауса

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова закликала майбутніх лікарів не наслідувати кінообраз лікаря Хауса з однойменного серіалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у ході відкритої онлайн-лекції для студентів, професорсько-викладацького складу усіх медичних вишів та медичної спільноти України з питань ролі та місця лікаря в сучасному світі.

Міністр наголосила, що вимоги до зовнішнього вигляду лікаря не змінювалися роками.

"Має бути "золота середина", жодних надмірностей в одязі, косметиці та парфумах. Лікар не повинен мати нарощених нігтів, волосся, що пофарбоване у неприродній колір або мати зачіску, яка й на подіумі не завжди може бути дозволена. Зв`язок між лікарем та пацієнтом - це діалог. Дуже важливо для лікаря вміти організувати цей діалог, вміти правильно зрозуміти поведінку хворого. І якщо лікар гармонійно ставиться до процесу взаємодії з хворим, грамотно спрямовує бесіду до всього процесу, такого лікаря чекає успіх," - зазначила міністр.

Богатирьова підкреслила, що основними рисами лікаря є "високий рівень професійних знань, комунікативна компетентність та високі моральні якості".

"Основними мотивами, які спонукають хворих та пацієнтів до спілкування з лікарем, усвідомлення або підсвідома потреба у пораді, консультації, нарешті, потреба хворої людини виговоритися і тим самим полегшити свій психологічний стан. Уміння слухати вимагає концентрації уваги та зосередженості лікаря. Важливою рисою лікаря є імпатія - здатність людини до паралельного переживання тих емоцій, які виникають у процесі спілкування з людиною", - наголосила Богатирьова.