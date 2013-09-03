У світі - глобальний дефіцит медиків

У світі спостерігається глобальний дефіцит медичних кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова у ході відкритої онлайн-лекції для студентів, професорсько-викладацького складу усіх медичних вишів та медичної спільноти України з питань ролі та місця лікаря в сучасному світі.

Посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров`я, Богатирьова зазначила, що для покриття цього дефіциту потрібно не менше 4 млн 250 тис. працівників сфери охорони здоров`я.

"Сьогодні на 10 тис. населення земної кулі припадає 14 тис. лікарів, 29 тис. медичних сестер і акушерів. За даними ВООЗ, ці показники необмежені і коливаються у широких межах залежно від регіону. Австралія на 10 тисяч населення - 38,5 лікарів, у Європі - 33,3, на американському континенті - 20,4, Куба - 67,2. Найнижча забезпеченість лікарями в Африці - на 10 тис. населення 2,5 лікаря", - сказала міністр.

За її словами, в Україні на 10 тис. населення - 27,3 лікарів. "Цей показник є меншим порівняно з більшістю країн європейського регіону та пострадянського простору. Тому ми ставимо собі завдання у найближчі роки зробити оптимальне співвідношення між лікарем та середнім медичним персоналом і досягти середньоєвропейського рівня забезпеченості лікарями на 10 тис. населення", - наголосила Богатирьова.