Підвищать надбавку за догляд за дитиною-інвалідом І групи

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи».

Як передає корреспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 345 із 382 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У законопроекті пропонується з 1 січня 2014 року підвищити надбавку за догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А одному з батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників незалежно від факту роботи, навчання, служби; встановити, що розмір компенсаційної виплати одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику за надання соціальних послуг з догляду за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одному з батьків, подружжю інваліда І групи підгрупи А, які надають їм соціальні послуги з догляду, не може бути нижчим (на місяць) прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на день виплати.

Також пропонується внести зміни до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якими віднести до кола застрахованих осіб одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідами І групи або за престарілими, які за висновком медичного закладу потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують надбавку відповідно до законодавства. Періоди отримання цими особами надбавки пропонується зараховувати до страхового стажу та сплачувати за них страхові внески з державного бюджету. У даний час до застрахованих осіб відносяться вищезазначені категорії осіб, що здійснюють догляд, але отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.