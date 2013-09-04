Сильне, густе волосся - символ здоров'я та молодості

Сильне, густе волосся традиційно є символом здоров`я, молодості і краси. Саме тому ми так часто засмучуємося через випадіння волосся.

Розглянемо найбільш поширені причини випадання волосся та методи захисту й лікування.

Випадання волосся через малорухливий спосіб життя

Мало хто замислюється над тим, що кровопостачання коренів волосся залежить від загального обміну речовин.

Кількість і якість крові в організмі людини, яка веде здоровий спосіб життя, гарантує не тільки живлення волосяного фолікула, але і нормальну роботу шкіри волосистої частини голови.

Відомо, що надмірне вироблення секрету сальних залоз призводить до прискореного випадіння волосся, а недостатнє - до погіршення якості волосини (стає тьмяним і ламким).

Для боротьби з гіподинамією в цьому випадку ідеально підходить біг і швидка ходьба.

Випадання волосся через незбалансоване харчування.

Волосся для нормального росту і розвитку потребує вітамінів А, С, вітаміни групи В.

Крім цього, необхідні магній, йод, селен, фосфор і залізо.

При нормальному раціоні, що включає в себе свіжі овочі та фрукти, зелень, м`ясо (краще яловичину), волосся отримує достатньо вітамінів і мікроелементів.

Однак є ряд станів, які вимагають додаткового прийому вітамінів: вагітність, перенесені захворювання, хронічні запальні процеси.

Випадання волосся через постійний стрес

Постійне нервове напруження порушує живлення волосяного фолікула. Пов`язано це з відомим для медиків фактом, що нервові закінчення не тільки джерело інформації, але й поживний канал для цілого ряду структур шкіри.

Випадання волосся через жорстоке поводження з ним

Деякі види зачісок тримають волосся в постійно натягнутому положенні.

Через це травмуються корені волосся.

Вчасна зміна зачіски та лікувальні маски допоможуть уникнути цієї проблеми.

Випадання волосся через невідповідні засоби догляду

Досить часто випадання волосся припиняється після заміни шампуню, гелю, лікувальних масок на більш відповідні саме для вас аналоги.

Справа в тому, що до складу цих засобів часто входять десятки різних речовин як рослинного, так і хімічного походження.

На будь-який з компонентів ваш організм може відреагувати місцевим запальним процесом.

Як підсумок - випадання волосся.

У разі, якщо з вами трапилася подібна неприємність, незайвим буде візит до алерголога.

Зазвичай у таких випадках призначають шкірні проби, що дозволяють точно визначити причину.

Це дозволить вам уникнути випадання волосся надалі.

Випадання волосся через прийом оральних контрацептивів

Ріст і випадання волосся у жінок прямо пов`язані зі співвідношенням жіночих і чоловічих гормонів в організмі.

Оскільки оральні контрацептиви - гормональні препарати, ефект випадіння волосся досить часто спостерігається при старті контрацепції, зміні контрацептиву та скасування препарату. Саме в цей період коливання гормонального фону може викликати випадання волосся.

Якщо ж на фоні прийому контрацептивів волосся випадає постійно - потрібно обов`язково проконсультуватися з гінекологом-ендокринологом.

Хіміотерапія, грибкові захворювання, деякі лікарські засоби також викликають випадання волосся.

У цьому випадку важливо вилікувати основну причину, в чому допоможе лікар відповідної спеціальності.

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