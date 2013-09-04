Нардепи проти пожиттєвого позбавлення прав п'яних водіїв

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання смертності на дорозі» (№ 2454).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували лише 118 із 387 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Верховна Рада відправила цей законопроект на доопрацювання у комітети.

Законопроектом пропонувалося внести зміни до статті 286 Кримінального кодексу України, відповідно до яких, якщо під час ДТП є загиблі або ж люди отримали ушкодження середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження і було встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп`яніння, то цей водій карається позбавленням волі на строк 10 років, з пожиттєвим позбавленням права керувати транспортними засобами.