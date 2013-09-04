Неурядові організації отримають 20 млн на профілактику ВІЛ/СНІДу

Міжнародний благодійний фонд "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" надасть грантову допомогу в розмірі 20 млн грн київським неурядовим організаціям на реалізацію програм профілактики ВІЛ-інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний Договір про взаєморозуміння та співпрацю сьогодні був підписаний між Міжнародним фондом та Київською міською державною адміністрацією.

Від міської влади угоду підписав голова КМДА Олександр Попов, від благодійного фонду – його виконавчий директор Андрій Клепіков. Попов після підписання документа подякував представникам міжнародної організації за фінансову підтримку та запевнив, що міська влада Києва всіляко підтримуватиме діяльність благодійного фонду.

Договором встановлено, що у 2013 році "Альянс-Україна" надаватиме грантову допомогу місцевим неурядовим організаціям з метою реалізації програм профілактики ВІЛ-інфекції за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на загальну суму понад 20 млн грн з метою надання профілактичних послуг 46 385 мешканцям столиці – представникам найбільш уразливих щодо ВІЛ груп населення.

Окрім того, 12 медичних закладів та 9 неурядових організацій Києва отримають благодійну матеріально-технічну допомогу на суму понад 4,8 млн. грн.

Як зазначив Клепіков, дані кошти, в основному, підуть на закупівлю презервативів, голок, шприців, вакцини від гепатиту "В" тощо.

Згідно з документом, керівництво міста надасть підтримку програмам профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів «В» та «С», туберкульозу та інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Клепіков пояснив, що КМДА виділятиме приміщення для зберігання придбаних Фондом обладнання та препаратів.

Крім того, за його словами, частина послуг надаватиметься на базі комунальних медичних закладів. Також "Альянс-Україна" продовжуватиме партнерські відносини з київською міською соціальною службою, яка працює з найбільш уразливими підлітками.

"Але на майбутнє питання буде стояти досить серйозно, тому що в рамках національної програми на 2014-2016 роки закладено фінансування ще з боку Альянсу, а 2017-2018 роки лишаються без фінансування. Тому, оскільки планування міської програми почнеться вже на найближчій сесії, дуже важлива підтримка голови КМДА Олександра Попова для того, щоб закласти це фінансування. В іншому випадку Київ може очікувати спалах епідемії", - сказав виконавчий директор Фонду.

Він також зазначив, що в місті повинно працювати соціальне замовлення.

"Відомо, що неурядові організації краще працюють з уразливими групами. Оскільки в більшості випадків ці групи дуже закриті. Тому ми очікуємо, що в рамках київської програми по боротьбі зі СНІДом ми не будемо чекати 2017 року, а вже цей механізм почне працювати з наступного року, коли частину завдань адміністрація буде делегувати на виконання неурядовим організаціям", - сказав він.