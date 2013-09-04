Чому 25-40 років - найнебезпечніший вік для жінок

Найчастіше алкозалежними стають жінки у 25 і 40 років. Таку закономірність помітив столичний нарколог Анатолій Муляр.

"За моїми спостереженнями, нема небезпечнішого віку для жінок, ніж у 25 і 40 років, - каже Анатолій Васильович. – На це є свої причини і пояснення. У 25 років до алкоголізму найбільше схильні жінки, у житті яких нема нічого, крім роботи. Це та кризова група дівчат, які відвідують клуби або повільно спиваються на корпоративах. Є і так звані домогосподарки, які вдало вийшли заміж, але не щасливі у своєму шлюбі. Ці спиваються тихо і в чотирьох стінах".

За словами нарколога, 40-річні жінки сідають на стакан через сімейну кризу, коли діти виростають, а коханий чоловік віддаляється.

Киянці Євгенії Щербатюк у травні виповнилося 37 років. Торік вона подолала алкозалежність в одному зі столичних диспансерів. Каже, на стакан сіла завдяки колегам по роботі і регулярним корпоративам.

"Я адвокат. Не спитися у цій професії складно, бо кожну виграну справу святкують пляшкою дорогої випивки, - пояснює Євгенія. – У диспансер на лікування лягала двічі, бо зривалася. Думала, що не зіп`юсь ніколи , бо горілки не вживала. Кожну виграну справу з колегами святкували в барі. Могли за ніч тисячу гривень на коктейлі спустити. Коли відмовлялася від випивки, колеги ображалися: "Ти що не з нами? Чого ти як чужа?"

Коли жінці перестали допомагати таблетки від похмілля, щоранку почала похмелятися. Регулярно до кави після сніданку вживала 100 гр коньяку.

"Пляшці я раділа, як сантехнік, - згадує колишня алкозалежна. - Коли на знак вдячності дарували каву, то відверто кривилася: краще б ви коньячок принесли. Зробила у своєму кабінеті міні-бар. Коли зрозуміла, що без алкоголю не можу прожити і дня, записалася у клуб анонімних алкоголіків на Контрактовій площі. У залі сиділа половина жінок. Третина з присутніх зізналася, що сіли на стакан через фуршети, корпоративи, дискотеки. Хтось почав випивати через нещасне кохання, дехто у спиртному намагався забути про безробіття, зраду чи втрату близької людини".

gazeta.ua