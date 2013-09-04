Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра. 5 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, в Україні, крім західних областей, пройдуть невеликі, на Лівобережжі та в Криму місцями помірні дощі.

Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, у східній, південній частинах і в центральних областях подекуди можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі Криму до 16°; вдень 13-18°, на Закарпатті та в Криму подекуди 20-22°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області утримається хмарна з проясненнями погода, можливий невеликий дощ. Температура на Київщині вночі 7-12°, вдень 13-18°. У м. Києві температура вночі близько 10°, вдень 15-17°.

4 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-24°, в районі Одеси 16°; в Дніпрі біля Києва 17°.