Чим корисне насіння гарбуза

Ви любите гарбузове насіння? А чи знаєте ви, в чому користь цих, непоказного на перший погляд, насіння?

Гарбузове насіння - чим корисне для серця і судин

Гарбузове насіння в достатній кількості містить магній, корисний для нормальної роботи серця. Магній поліпшує роботу серцевого м`яза і перешкоджає порушенням ритму.

Як відомо, високий рівень холестерину провокує розвиток серцево-судинних захворювань. А фітостероли, що містяться в гарбузовому насінні, сприяють зниженню рівня холестерину в крові.

Гарбузове насіння стабілізує кров`яний тиск, завдяки чому особливо корисне для гіпертоніків.

Гарбузове насіння - чим корисне для роботи головного мозку

Амінокислота триптофан, що міститься в гарбузовому насінні, забезпечує вироблення в нашому організмі в серотоніну, який сприяє повноцінному нічному сну. Достатній вміст цинку в гарбузовому насінні сприяє нормальній роботі головного мозку, покращує пам`ять, знижує загальну стомлюваність нашого організму.

Гарбузове насіння - чим корисне для профілактики діабету

Гарбузове насіння містить велику кількість білка, який легко засвоюється нашим організмом. Завдяки цьому ефективно знижується рівень цукру в крові, що особливо важливо для профілактики діабету, а також для тих, хто бореться із зайвою вагою і прагне схуднути.

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Гарбузове насіння - чим корисне для кишечника

Клітковина, що входить до складу гарбузового насіння, покращує роботу кишечника і сприяє його регулярному спорожненню. Тим, хто часто страждає запорами, слід обов`язково включити в раціон гарбузове насіння.

Гарбузове насіння - чим корисне для боротьби з глистами

Гарбузове насіння - найвірніший і найефективніший народний засіб від гельмінтів. Люди, які страждають від цих паразитів, завдяки насінню з гарбуза, здатні вилікуватися буквально за кілька днів.

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Гарбузове насіння - чим корисне для вестибулярного апарату

Тим, хто страждає від морської хвороби, рекомендується вживати гарбузове насіння, бо воно допомагає подолати напади нудоти під час сильної хитавиці.

Гарбузове насіння - чим корисне для вагітних жінок

Крім того, гарбузове насіння ефективне під час нападів нудоти на ранніх термінах вагітності. Багато вагітних жінок саме завдяки вживанню гарбузового насіння рятуються від сильного токсикозу.

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Гарбузове насіння - чим корисне для чоловіків

У гарбузовому насінні в достатній кількості містяться омега-3 жирні кислоти і цинк, що є профілактикою простатиту і знижує ризик захворювань передміхурової залози у чоловіків.

Гарбузове насіння - кому протипоказане

Не варто захоплюватися гарбузовим насінням людям із серйозними порушеннями шлунково- кишкового тракту, з поганою прохідністю кишечника і тим, у кого підвищена кислотність шлункового соку.

Звичайно, людям з індивідуальною непереносимістю цього продукту також слід виключити зі свого раціону гарбузове насіння .