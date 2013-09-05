Як змусити себе тренуватися у спортзалі

Лінь-матінка часто буває сильнішою за тебе і гирями висить на руках і ногах, але, на жаль, це не гирі зі спортзалу, а ті, що не пускають тебе на тренування і заняття. Який знайомий цей стан, чи не так?

Сподіваємося, наші поради, як змусити себе тренуватися, допоможуть тобі позбутися або хоча б на час заховати подалі свою лінь і зайнятися собою, незрівнянною.

Як змусити себе тренуватися - використовуй інтернет

Якщо ти часто зависаєш у соціальних мережах, і не маєш сил відірватися від монітора, щоб зробити ці самі пару зайвий вправ, використовуй інтернет собі на благо.

Зареєструйся на якихось спортивних або фітнес-форумах, знайди однодумниць. Так ти зрозумієш, що ти не самотня у своїй проблемі боротьби за тонку талію, відчуєш підтримку, знайдеш цінні для себе поради.

Публікуй фотки своїх досягнень. Похвала чи критика на твою адресу - серйозний стимул до підкорення нових висот.

Як змусити себе тренуватися - використовуй чоловіка

Чоловік, до речі, дуже серйозний стимул. Хоча він і любить тебе такою, яка ти є, з усіма твоїми вадами, проте краще, щоб їх було поменше, чи не так? Твоєму хлопцеві набагато приємніше, якщо поряд із ним підтягнута красуня, що стежить за своєю фігурою, а не "пожирателька" булочок і частий гість фастфудів.

Можеш прямо запитати у чоловіка, які частини тіла йому в тобі подобаються найбільше, а над якими можна попрацювати, щоб наблизити їх до досконалості.

В ідеалі спробуй умовити його на спільні заняття фітнесом - повір, це принесе чималу радість не тільки твоїй фігурі. Спільне проведення часу, та ще заняття тією справою, в якій твій хлопець розбирається краще за тебе і здатний бути для тебе авторитетом, помітно зміцнить ваші стосунки. Тільки намагайся бути слухняною, виконавчою ученицею.

Як змусити себе тренуватися - шукай гарного тренера

Гарний тренер - це половина успіху. Причому, в рівній мірі підійде як чоловік, так і жінка. Чоловік, як відомо - це стимул, навіть якщо він не твій. А жінка краще тебе зрозуміє, оскільки знає ситуацію зсередини.

Прислухайся до практичних порад, а також до історій про успішне схуднення попередніх клієнток. Чужий успіх також здатний підстьобнути і стимулювати тебе на власні подвиги.

Як змусити себе тренуватися - фото на стінці

Банальний, але дуже дієвий спосіб. Прикріпи на видному місці фотку якоїсь відомої худорлявої панянки, до чиїх габаритів ти бажала би прагнути.

Навіть свою власну фотографію - так ще краще. Адже, якщо ти колись була такою, то ніщо не завадить тобі знову повернути колишні обсяги і форми. А як приємно надіти улюблену спідницю (або джинси), "вхід" у які, здавалося, вже був закритий!

Як змусити себе тренуватися - сантиметр у руках

Бажано з ним не розлучатися під час тренувань (точніше, до і після). Регулярно міряй обсяг талії, стегон та інших стратегічних частин свого улюбленого тіла. А головне - фіксуй всі зміни на папері. Навіть найнезначніші міліметри здатні порадувати і змусити працювати ще краще й інтенсивніше.

Як змусити себе тренуватися - спалюємо мости

Непогана мотивація, як змусити себе тренуватися - це спір. Причому, сперечатися потрібно не на шоколадку, або гроші, а на щось серйозніше - приз, який тобі ні в якому разі не захочеться програти. Наприклад, на прогулянку в купальнику по вулиці або по офісу.

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