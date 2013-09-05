Як швидко перервати хід застуди, що почалася

10:29, 05 вересня 2013
Країна
3

Її треба "зловити" у перші 10-12 годин

Застуда - здавалося б, елементарна, але дуже неприємна болячка, яка, як на зло, б`є по найслабших місцях, виливаючись то в задушливий кашель, то в гайморит, то в запалення вуха.

Однак ускладнення зовсім не є неминучими, якщо встигнути вилікувати перші симптоми застуди, можна полежати вдома максимум день-два, а потім знову бути як огірочок!

Але як же встигнути зловити і вилікувати перші симптоми застуди? Фахівці підказують стратегію:

1. Діяти треба швидко. Застуду необхідно "зловити" протягом 10-12 годин, коли ви тільки починаєте відчувати перші симптоми застуди.

2. Необхідно розуміти, що є вашим слабким місцем: ніс, вуха або горло, а далі діяти вже цілеспрямовано:

- Якщо вашим слабким місцем є ніс

Намагайтеся весь час дихати через ніс, боріться з набряком слизової носа: промивайте його фізіологічним розчином, використовуйте спреї, що містять фенілефрин або оксиметазолин - наприклад, Назол. Він відмінно допомагає, проте його рекомендується капати не частіше 2 разів на день і не більше 5 днів. Ефективними і нешкідливими є гомеопатичні краплі та спреї для носа.

- Якщо вашим слабким місцем є горло

Ми знаємо, як це відбувається: спочатку горло болить, потім сипне голос, а потім починається кашель. Тому негайно починайте прогрівати горло: випийте теплий курячий бульйон або теплий чай, або ж тепле молоко. Нічого з цього не повинно бути обпалююче-гарячим, тому що нам необхідно пом`якшити слизову горла, а гарячі рідини тільки висушать її.

Також зробіть інгаляцію і частіше полощіть горло антисептичним розчином, наприклад, Хлорфіліптом. А ось мазати йодом, як радять бабусі, не потрібно - пам`ятайте, слизову оболонку сушити не рекомендується!

- Якщо вашим слабким місцем є вухо

Зробіть теплий спиртовий компрес у вухо, зігрійте їх теплим шарфом або хусткою, уникайте холодного повітря і протягів. Частіше "продувайте вуха" - зробіть глибокий вдих носом, потім щільно затисніть ніс і спробуйте видихнути - так роблять в літаку, коли закладає вуха на зльоті або посадці. Можна також прогріти вухо, потримавши його над гарячою парою (але не нахиляйтеся надто низько, щоб уникнути опіку!).

lady.tochka.net

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter