Як швидко перервати хід застуди, що почалася

Застуда - здавалося б, елементарна, але дуже неприємна болячка, яка, як на зло, б`є по найслабших місцях, виливаючись то в задушливий кашель, то в гайморит, то в запалення вуха.

Однак ускладнення зовсім не є неминучими, якщо встигнути вилікувати перші симптоми застуди, можна полежати вдома максимум день-два, а потім знову бути як огірочок!

Але як же встигнути зловити і вилікувати перші симптоми застуди? Фахівці підказують стратегію:

1. Діяти треба швидко. Застуду необхідно "зловити" протягом 10-12 годин, коли ви тільки починаєте відчувати перші симптоми застуди.

2. Необхідно розуміти, що є вашим слабким місцем: ніс, вуха або горло, а далі діяти вже цілеспрямовано:

- Якщо вашим слабким місцем є ніс

Намагайтеся весь час дихати через ніс, боріться з набряком слизової носа: промивайте його фізіологічним розчином, використовуйте спреї, що містять фенілефрин або оксиметазолин - наприклад, Назол. Він відмінно допомагає, проте його рекомендується капати не частіше 2 разів на день і не більше 5 днів. Ефективними і нешкідливими є гомеопатичні краплі та спреї для носа.

- Якщо вашим слабким місцем є горло

Ми знаємо, як це відбувається: спочатку горло болить, потім сипне голос, а потім починається кашель. Тому негайно починайте прогрівати горло: випийте теплий курячий бульйон або теплий чай, або ж тепле молоко. Нічого з цього не повинно бути обпалююче-гарячим, тому що нам необхідно пом`якшити слизову горла, а гарячі рідини тільки висушать її.

Також зробіть інгаляцію і частіше полощіть горло антисептичним розчином, наприклад, Хлорфіліптом. А ось мазати йодом, як радять бабусі, не потрібно - пам`ятайте, слизову оболонку сушити не рекомендується!

- Якщо вашим слабким місцем є вухо

Зробіть теплий спиртовий компрес у вухо, зігрійте їх теплим шарфом або хусткою, уникайте холодного повітря і протягів. Частіше "продувайте вуха" - зробіть глибокий вдих носом, потім щільно затисніть ніс і спробуйте видихнути - так роблять в літаку, коли закладає вуха на зльоті або посадці. Можна також прогріти вухо, потримавши його над гарячою парою (але не нахиляйтеся надто низько, щоб уникнути опіку!).

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