Українцям радять не їхати до Киргизстану

МЗС України рекомендує громадянам України утримуватись від відвідання Ак-Суйського району Іссик-Кульської області Киргизстану у зв’язку із виявленням випадку захворювання на бубонну чуму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території вказаної країни, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Киргизькій Республіці за телефоном (00 996 312) 25 17 67.

Також нагадуємо про функціонування в МЗС цілодобової телефонної гарячої лінії +38(044) 238 16 57.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня напередодні міністр охорони здоров`я Киргизії Дінара Сагінбаєва офіційно підтвердила випадок загибелі людини від чуми в республіці - в Ак-Суйському районі помер 15-річний підліток. У районі тривають протичумні заходи. Туди направлено додаткові сили лікарів-інфекціоністів зі столичних клінік і необхідні медикаменти. На той час було госпіталізовано 132 особи, зокрема 33 медичних співробітника.

Чума - гостре карантинне захворювання, яке переноситься гризунами, належить до особливо небезпечних інфекцій. Природні вогнища чуми є на всіх материках земної кулі, окрім Австралії. На території Киргизії є три природні вогнища виникнення чуми, зокрема у високогірних районах Іссик-Кульської області. Попередній випадок захворювання людини на чуму в Киргизії було зафіксовано понад 30 років тому.