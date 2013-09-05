Сало швидко виводить з організму шкідливий холестерин

Сало має жовчогінний ефект, сприяє швидкому виведенню з організму шкідливого холестерину. Такого висновку дійшли дієтологи, вивчаючи вплив різних продуктів на організм людини, пише Сегодня.

Борис Скачко, який є відомим фітотерапевтом, рекомендує вживати сало в їжу щодня, а також включати його в раціон дітей. Справа в тому, що сало володіє жовчогінним ефектом, сприяє швидкому виведенню з організму шкідливого холестерину. Цікаво, що в народі сало давали малюкам, ще не вміє жувати.. Шматочок сала загортали в тонку тканину, даючи смоктати немовляті, щоб той заспокоївся.

Зараз вчені встановили, що саме сало являє собою відмінний матеріал для будівництва клітин. Сало дає енергію, покращує імунітет. Крім того, якщо порівняти з маслом, то біологічна активність сала в п`ять разів вище. Улюблений продукт жителів України містить у своєму складі поліненасичені арахідонову кислоту, вона є в складі клітинних мембран, зміцнює серцевий м`яз.