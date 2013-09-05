Аптеки можуть зобов'язати інформувати про всі аналоги ліків

Державна служба України з лікарських засобів запропонувала зобов’язати працівників аптечних закладів інформувати громадян про усі наявні в них лікарські засоби різних торгівельних найменувань, але однакових за своєю діючою речовиною.

Відповідний проект внесення змін до Ліцензійних умов був розроблений фахівцями Держлікслужби України та розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення, повідомляє прес-служба Державної служби з лікарських засобів.

Згідно з цими змінами, особи, які безпосередньо ведуть роздрібну торгівлю лікарськими засобами, будуть зобов`язані на вимогу споживача під час реалізації препарату надавати повну інформацію про наявність у даному аптечному закладі генеричних лікарських засобів з однаковою діючою речовиною, формою випуску та дозуванням.

На сьогодні така норма не є обов`язковою, зазначається в повідомленні. Хоча кожна аптека має в наявності мінімум 5-6 аналогів лікарського засобу з однією і тією ж діючою речовиною. Причому, різниця у вартості може сягати 100%, а в деяких випадках і більше, за препарати з тією самою діючою речовиною.

Тому даним проектом пропонується доповнити Ліцензійні умови новим пунктом 3.5.25 такого змісту: «Особи, які безпосередньо займаються роздрібною торгівлею лікарськими засобами, зобов’язані на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу надавати повну та достовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою випуску та дозуванням, зокрема, надавати інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною».

Запровадження даної норми дозволить пацієнту отримати можливість вибору між лікарськими засобами і зекономити значні кошти на лікуванні.