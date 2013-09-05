Завтра в Україні збережеться дощова і холодна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, 6 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вдень в більшості північних і центральних областей помірний дощ; лише в західних та Одеській областях мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі в західних областях 3-8°, в Карпатах на грунті місцями приморозки 0-2°, на решті території 7-12° тепла, на узбережжі Криму до 16°; вдень 10-15°, у західних і південних областях 14-19°, на Закарпатті та в Криму до 22°.

У Києві та Київській області дощ (вночі місцями невеликий). Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 10-15°; у Києві вночі 8-10°, вдень 11-13°.

Сьогодні, 5 вересня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-23°, в районі Одеси 16°, в районі Генічеська 18°; в Дніпрі біля Києва - 17°.