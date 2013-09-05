В Україні збільшується попит на органічну продукцію

В Україні збільшується попит на продукцію органічного виробництва, завдяки її активній популяризації громадськими організаціями, асоціаціями і самими виробниками.

Про це повідомив голова правління Федерації органічного руху України Євген Мілованов на прес-конференції в УНІАН.

«Органічний продукт вже не є чимось новим. На сьогодні в Україні органічні продукти набувають дедалі більшого поширення. Ринок внутрішнього споживання органічних продуктів торік досяг майже 8 млн. євро порівняно з 2011 роком, коли було 5,1 млн. євро», - сказав він.

За словами Мілованова, сьогодні в Україні збільшується кількість господарств, які виробляють органічну продукцію. «Всього в Україні 164 господарства, які виробляють органічні продукти, і ми розраховуємо, що до кінця року їх буде значно більше», - зазначив він.

На думку Мілованова, популяризація органічних продуктів повинна полягати не тільки у проведенні відповідних рекламних кампаній, а й у постійній об`єктивній подачі інформації українському споживачеві.

Експерт розповів, що в рамках популяризації органічного виробництва в Україні почався "Органічний тиждень", в рамках якого з 5 по 12 вересня пройде серія розважальних, просвітницьких і освітніх заходів. Мілованов зазначив, що такий захід проводиться в Україні вперше, при цьому українці широко використовують досвід колег з Австралії, Канади, Іспанії, Ірландії та інших країн.

«5-12 вересня проходитиме органічний тиждень в Україні. В рамках одного тижня проводитиметься багато заходів, найголовніший - п`ятий органічний ярмарок, який пройде 7 вересня, у суботу, на Контрактовій площі», - сказав Мілованов.

У свою чергу, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна зазначила, що українські споживачі хоч і обізнані про органічні продукти, все ж таки потребують постійних пояснень.

«Дуже важливо, щоб ринок регулювався попитом споживача, і щоб було розуміння того, що це за продукція і чим вона відрізняється від продукції, яка є на ринку України, і відповідає загальноприйнятим державним регламентам», - наголосила вона.

Берзіна також повідомила, що 3 вересня Верховна Рада схвалила Закон «Про виробництво і оборот органічної сільськогосподарської продукції і сировини», що відіграє важливу роль у розбудові системи технічного регулювання органічної продукції в Україні.

«Тут важливо дотриматися тонкої грані між розумінням ролі і участі держави в цьому процесі. Органічна сертифікація є добровільною, вона підтверджує ринкову конкурентну перевагу товарів і продукції в різних категоріях», - зазначила експерт.

За словами Берзіної, в Україні існує проблема з псевдоорганічними виробниками, які повідомляють про органічність продукції на етикетках, проте не пройшли відповідну сертифікацію. Експерт наголосила, що це грубе порушення українського законодавства, а також демонстрація нешанобливого ставлення до споживачів, яких таким чином вводять в оману.

Голова правління асоціації «Біолан Україна» Василь Піндус підтвердив інформацію про збільшення попиту на органічну продукцію серед українських споживачів і наголосив, що дуже важливою є зараз просвітницька діяльність серед молоді, яка активно передає інформацію про корисність такої продукції, зокрема, через соціальні мережі.

«Просвітницька діяльність - це та інвестиція, яка вкладається в перспективу розвитку органічного виробництва. Ми пишаємося, що до такої діяльності залучено багато технікумів, коледжі. Інтерес проявляють багато університетів. Ми також беремо активну участь у тижні активного розвитку органічної промисловості. У багатьох навчальних закладах пройдуть тематичні наукові конференції в рамках тижня органічної продукції в Україні», - повідомив Піндус.

Довідка УНІАН. Органічні продукти - це продукція органічного сільського господарства і харчової промисловості, виготовлена без використання (або з мінімальним використанням) синтетичних пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних харчових добавок, а також без використання генетично модифікованих продуктів (ГМО).