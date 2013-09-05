Стало відомо, коли в Україну прийде бабине літо

Незважаючи на дощі та різке похолодання, осінь буде теплою. Холод і дощі, які зараз накрили Україну, - тимчасові, обіцяють синоптики.

«До кінця тижня ще будуть дощі , але вони припиняться до кінця вихідних. І вже в неділю ми очікуємо підвищення температур: на Півдні і Сході - до 23 градусів тепла, до 20 - на решті території. А вже наступного тижня ми прогнозуємо, що встановиться тепла погода» - сказала завідуюча відділом короткострокових прогнозів Гідрометцентру Людмила Гуманенко . «Наступного тижня ми вже повернемося до нормального температурного режиму - в межах 20-26 градусів. Опадів практично не буде. Можливі хіба що невеликі дощі на сході країни. Можна навіть сказати , що почнеться одне з перших «бабських років». Атмосферні фронти, опади і похолодання, безумовно, будуть повертатися в першій половині осені, але на зміну їм буде знову приходити тепла і сонячна погода» , - розповів Сегодня заступник начальника Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Народний синоптик Валерій Некрасов теж прогнозує, що осінь буде теплою і сонячною.

«Як я говорив раніше, цей рік характеризується різкою зміною погоди та катаклізмами. Ми бачили повінь у Росії і засуху в Європі. Але ще буде літо! Ця осінь буде теплою, вересень очікується оксамитовий, сонячний і маловітряний. І така погода триватиме до середини жовтня» , - запевнив він.

За словами синоптика, зниження температур почнеться тільки з 15 жовтня: «похолодання до 5-7 градусів тепла, прийдуть холодні дощі, але морозів не буде. А десь числа 10-15 листопада почнуться слабкі морози. А зима настане за графіком, 4 грудня - з морозами і ожеледицею. До Нового року знову потеплішає, так що 2014-й зустрінемо з мокрим снігом» - розповів Некрасов.

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