У пацієнтів з’явилася можливість змінити лікаря, якщо вони вважають його непрофесійним, нечемним або некваліфікованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Управління реформ медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я Костянтин Надутий на прес-конференції.

За його словами, введено механізм зміни лікаря первинної ланки, і якщо пацієнт незадоволений або бажає кращого, він має право і можливість змінити лікаря.

Надутий підкреслив, що якщо людина звертається з таким проханням, адміністрація медзакладу, згідно із законодавством, зобов’язана змінити лікаря.

«Для пілотних регіонів у жовтні 2012 року було затверджено наказ 756 про порядок вибору лікаря. На основі цього документа в 2013 році була проведена інформаційна кампанія у ЗМІ. Усе населення пілотних регіонів було прикріплене за адміністративним механізмом, якщо людина не хотіла вибирати лікаря. Таких, до речі, чимало, вони покладаються на дії адміністрації. До 10-15% населення висловили бажання змінити, згідно із чинним законодавством», - зазначив Надутий.

За його словами, пацієнт має створити для лікарів «кнут». «Норматив навантаження для лікаря – 1200-1500 пацієнтів. Тож, якщо в лікаря лишиться 800 пацієнтів, його переведуть на півставки. Лікарі поки не розуміють, що за цим правом вибору слідує загроза втратити роботу. Якщо ти працюєш як-небудь, відбуваєш, ти врешті-решт втратиш пацієнтів», - сказав Надутий.