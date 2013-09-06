Аптеки «Фармації» свідомо банкрутують?

170 аптек комунального підприємства “Фармація”, які працюють у столиці, приносять киянам лише 100 тис. грн прибутку на місяць. Про це заявляє депутат фракції “УДАР” у Київраді Олексій Давиденко, припускаючи, що аптечну мережу свідомо банкрутують з метою подальшої приватизації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "УДАР".

За словами Давиденка, “одна з найбільших в Україні мереж аптек – КП "Фармація" - в I кварталі 2013 року при обороті в 110 млн грн показала лише 300 тис. грн чистого прибутку (0,27% від обігу). За внутрішніми інструкціями ДПАУ, таке підприємство є мінімізатором, яке працює у тіньовому секторі української економіки”.

Депутат припускає, що аптечну мережу свідомо банкрутують, «щоб вже найближчим часом «за недорого» її приватизувати разом з усім балансовими майном, яке включає в себе дві сотні об`єктів столичної нерухомості». «На користь цього припущення свідчить і свіжий факт безкоштовної передачі на початку 2013 року з балансу КП «Київжитлоспецексплуатація» на баланс КП «Фармація» ще 82 приміщень аптек», - відзначає Давиденко.

Депутат також підкреслює, що 170 великих аптек КП “Фармація”, які працюють у столиці, приносять киянам лише 100 тис. грн прибутку на місяць, що становить 588 грн чистого прибутку з однієї аптеки на місяць.