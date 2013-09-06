ВР врегулювала питання щодо влаштування дітей-сиріт
08:48, 06 вересня 2013Країна
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У сім’ї опікунів та дитбудинки сімейного типу
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони дитинства.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 279 народних депутатів із 400, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів України, зокрема, до Сімейного, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України, законів „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Так, законом пропонується удосконалити діючі юридичні норми, які регулюють питання влаштування дитини в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
Зокрема, зміни до Цивільного та Сімейного кодексів України передбачають призначення дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, опікуна чи піклувальника виключно з числа тих осіб, які перебувають з підопічним у сімейних, родинних відносинах; призначення дитині тільки одного опікуна чи піклувальника; створення дитячого будинку сімейного типу виключно подружжям.
Крім того, пропонується узгодити окремі положення Цивільного процесуального кодексу України щодо розгляду справ з усиновлення з нормами Сімейного кодексу України, а також положення інших законів щодо зміни назв центральних органів виконавчої влади.
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