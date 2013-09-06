ВР врегулювала питання щодо влаштування дітей-сиріт

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони дитинства.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 279 народних депутатів із 400, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів України, зокрема, до Сімейного, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України, законів „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Так, законом пропонується удосконалити діючі юридичні норми, які регулюють питання влаштування дитини в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

Зокрема, зміни до Цивільного та Сімейного кодексів України передбачають призначення дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, опікуна чи піклувальника виключно з числа тих осіб, які перебувають з підопічним у сімейних, родинних відносинах; призначення дитині тільки одного опікуна чи піклувальника; створення дитячого будинку сімейного типу виключно подружжям.

Крім того, пропонується узгодити окремі положення Цивільного процесуального кодексу України щодо розгляду справ з усиновлення з нормами Сімейного кодексу України, а також положення інших законів щодо зміни назв центральних органів виконавчої влади.