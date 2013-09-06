Материнка ефективно лікує гормональний збій у жінок

Столичний ендокринолог-гінеколог 32-річна Олена Сергієнко каже: материнка — це ті ліки, якими ефективно лікують гормональний збій. Але народний засіб допоможе лише тоді, коли його призначить лікар.

"Відвар із материнки належить до офіційно затверджених засобів, які лікарі призначають при гормональному збої у жінок. Він корисний також при запаленні нирок, сечового міхура. Але трави принесуть користь, коли збій у гормонах ще не викликав серйозних недуг. Коли у матці з`явилася кіста, трави вже не допоможуть. Тоді жінка потребує лікування у стаціонарі."

Радить лікуватися травами лише після огляду у лікаря.

"Зовні гормональних змін жінка сама не помітить. Може хіба що порушуватися цикл. Тому треба попередньо пройти спеціальне обстеження. Пити ліки самостійно не можна, бо це лише нашкодить. Найперше жінка має пройти огляд у лікаря та УЗД. Потім — здати аналізи на певні види гормонів."

Якщо жінка здає аналізи без рекомендації лікаря, результати завжди будуть неточні.

"У різні дні циклу рівень гормонів то більшає, то нижчає. Треба здавати лиш тоді, коли скаже спеціаліст. Наприклад, тест на прогестерон здають на 19-21 день циклу. Це гормон батьківського інстинкту - допомагає вагітності пройти без ускладнень."

Аналіз на пролактин здають у першій та другій фазі циклу. Гормон відповідає за грудне годування, зупиняє статевий потяг матері.

gazeta.ua