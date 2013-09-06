Ратифіковано Угоду між Україною та Польщею про соцзабезпечення

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 357 народних депутатів із 392, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається ратифікація Угоди між Україною та Польщею про соціальне забезпечення, підписана 18 травня 2012 року в Києві.

Угода укладена з метою розвитку взаємного співробітництва у сфері соціального захисту населення і врегулювання питань соціального забезпечення громадян обох держав.

Предметом правового регулювання Угоди є загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що стосується: хвороби (тимчасової непрацездатності); вагітності та пологів (материнства); нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та/або смерті з цих причин; безробіття; пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; допомоги на поховання.