Прийнято за основу державну програму розвитку фізкультури

Верховна Рада прийняла за основу проект закону про Загальнодержавну соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів із 353, зареєстрованих у сесійній залі.

Так, передбачається затвердити Загальнодержавну соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки.

Згідно з законопроектом, Кабінет міністрів України має щороку розробляти та затверджувати заходи щодо виконання Програми; під час підготовки проекту закону про державний бюджет України на відповідний рік передбачати з урахуванням фінансових можливостей бюджету видатки на забезпечення виконання заходів Програми.

У свою чергу Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація, органи місцевого самоврядування мають розробити та за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту затвердити регіональні програми розвитку фізичної культури і спорту, передбачати під час підготовки проектів відповідних бюджетів з урахуванням фінансових можливостей бюджету видатки для фінансування заходів щодо реалізації Програми.

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

Передбачається, що виконання Програми, зокрема, дасть можливість: поступово збільшити рухову активність дітей та молоді до 12 годин на тиждень; залучити до дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1-2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю до 30 хвилин щодня; залучити до 20% дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного складу національних збірних команд; збільшити обсяги витрат на навчально-спортивну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах; поступово зменшувати кількість учнів та студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.