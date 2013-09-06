Міфи та правда про вітамін Е

Вітамін Е (токоферол) був відкритий у 1922 році і розрекламований як засіб від безпліддя.

Потім цю речовину називали наймогутнішим антиоксидантом (речовина протизапальної дії), засобом від старіння, вважали чудовим засобом для профілактики серцево-судинних та онкологічних захворювань.

Давайте з`ясуємо, що саме з цього реальність, а що - комерційний міф.

Вітамін Е міститься в достатній кількості в м`ясі, крупах, вермішелі, бобових, соняшниковій олії.

Зрозуміло, що на території нашої країни всі ці продукти використовуються широко - додатково приймати вітамін Е зазвичай немає ніякої необхідності.

Виняток становлять недоношені новонароджені, люди з порушенням всмоктування жирів внаслідок жовчнокам`яної хвороби або видаленого жовчного міхура.

В результаті цілого ряду масштабних клінічних досліджень були доведені такі властивості вітаміну Е:

- Прийом високих доз вітаміну Е не запобігає інфаркту, інсульту і будь-яким іншим серцево-судинним захворюванням

- На тлі прийому вітаміну Е відмічено підвищення частоти крововиливів у мозок (інсультів) у чоловіків

- Не запобігає раку простати, молочних залоз, кишечника

- Не ефективний для лікування астми, хвороби Альцгеймера

- Не допомагає при старечому погіршенні зору

Досліджень, що доводять позитивний вплив вітаміну Е на репродуктивну систему людини, немає.

Ця думка виникла в результаті експериментів на щурах у 1922 році, де щурам давали тільки незбиране молоко, яке нібито містить у собі всі необхідні речовини.

Було відмічено, що пацюки перестали розмножуватися.

Їм повернули повноцінний раціон і сімейне життя налагодилося. У нормальному раціоні був присутній у тому числі і вітамін Е.

От, власне, і всі дані про вплив вітаміну Е на процес розмноження.

Зате є дані про негативний вплив вітаміну Е на організм вагітної жінки.

Тут варто зробити одне зауваження: будь-які дослідження на вагітних проводяться лише за абсолютної впевненості наукової спільноти в їх безпеці.

Метою цих досліджень було як раз довести корисні властивості токоферолу.

Отже, на тлі прийому вітаміну Е спостерігалося:

- Удвічі більше мертвонароджених

- Народжувалося значно більше дітей зі зниженою масою тіла

- Більше дітей з вадами серця

- У новонароджених зріс показник захворюваності в дев`ять разів (від різних причин)

- Вище ризик ускладнень для мами (прееклампсія та еклампсія)

Тепер до питання старіння

Вважають, що антиоксиданти, до яких належить і вітамін Е, уповільнюють процес старіння.

Це правда. Однак в організмі їх багато, різних і, в тому числі, набагато потужніших, ніж вітамін Е.

Захист від тромбозу, інфаркту та інсульту

На додачу до досліджень, про які я писав вище, хочеться сказати наступне.

Так, дійсно, вітамін Е зменшує «злипання» тромбоцитів (клітини крові, що утворюють тромб).

Це і добре і погано, тому що з одного боку знижується ризик тромбозу, але з іншого - збільшується ризик кровотечі.

Безперечним лідером у боротьбі з тромбозом є ацетилсаліцилова кислота (аспірин), яку призначають дуже широко і яка набагато ефективніше бореться з тромбозом, ніж вітамін Е.

Лікар все одно призначить аспірин, а в комплексі з високою дозою вітаміну Е ризик кровотечі посилиться

На закінчення хочеться підкреслити, що вітамін Е безперечно потрібен організму, але в досить скромній кількості.

Рішення про додатковий прийом вітаміну Е має бути чітко обґрунтоване.

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