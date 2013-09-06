Погода на вихідні

Завтра в Україні місцями очікуються невеликі дощі, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму помірні дощі.

Лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях - без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер буде західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, у південній частині до 14°, у західних областях 3-8° тепла; вдень 14-19°, на крайньому заході та півдні України місцями 20-23°, на Закарпатті - до 26°.

У Києві та області у суботу вночі невеликі дощі, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 14-19°, у Києві вночі 8-10°, вдень 16-18°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 20-23°, в районі Одеси 14°, Феодосії 17°, в районі Генічеська 16°; у Дніпрі біля Києва 16°.