Як правильно застосовувати заспокійливі ліки

Невропатологи і псіхітри застерігають: організм може реагувати на заспокійливі засоби як психічно, так і фізіологічно.

Заспокійливі засоби являють собою сполуки, які викликають фізіологічне і психічне "уповільнення" реакцій організму.

Найширше призначаються і найбільш вивчені заспокійливі засоби належать до групи під назвою бензодіазепіни. Вони широко застосовуються в лікувальних цілях. Проте, пацієнти, які порушують правила прийому цих заспокійливих засобів, можуть страждати симптомами так званого зловживання і залежності. Кілька інших груп заспокійливих засобів, у тому числі снодійні препарати, при порушенні правил прийому призводять до результату аналогічного нервовому розладу.

Заспокійливі засоби, які приймаються строго за рецептом лікаря, не можуть привести до залежності і не створюють ризик для здоров`я. Однак порушення правил прийому заспокійливих засобів чревате наркотичною залежністю.

Проте буває, що у пацієнта розвивається так звана "наркотична толерантність". У цьому випадку спочатку призначена лікарем доза заспокійливого засобу не діє і її потрібно збільшувати, щоб був ефект. В такій ситуації преперат краще зовсім скасувати або замінити на інший.

Крім того, враховуючи, що більшість заспокійливих засобів мають снодійний ефект, найефективніше і найбезпечніше приймати їх на ніч, бажано в один і той самий час і строго в запропонованому дозуванні.

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