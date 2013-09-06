Україна - лідер за кількістю абортів

Щорічно близько 200-250 тисяч українських жінок, за даними МОЗ, приймають рішення штучно перервати вагітність.

Частка жінок, у яких вагітність закінчується абортом, в нашій країні становить не менше 20%, у Східній Європі цей показник - 14% , а в Західній Європі - 3%.

Майже половина українок репродуктивного віку хоча б раз у житті робили аборт, пише Фокус . Протизаплідних таблеток вони бояться більше, ніж абортів, констатують лікарі. Це при тому , що у кожної третьої жінки після подібної операції виникають ускладнення.

«Проведення аборту в нашій країні навіть в медичних умовах досить травматично. На Заході такими методами переривання вагітності, як у нас , користуються рідко» , - розповідає Ірина Курило , заввідділом досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи.

Щоб змінити ситуацію, народні депутати (ВО «Свобода») запропонували ввести в Україні заборону на аборти і дозволити робити їх тільки в трьох випадках : якщо жінка стала жертвою згвалтування, якщо вагітність загрожує життю матері, якщо плід має патології, несумісні з життям.

Правда, експерти сумніваються в доцільності прийняття подібного закону.

«Аборти просто робитимуть підпільно. У Польщі, де вони заборонені, існує свого роду абортивний туризм: жінки їдуть на операцію до Львова» , - каже Ірина Курило.

Крім того, показник числа абортів хоч і повільно, але знижується : на початку 2000- х лікарі робили до 500 тис. операцій на рік , на початку 90- х близько мільйона .