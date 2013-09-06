Цього літа в Україні оздоровилося більш як 3,2 млн. дітей

Протягом літньої кампанії оздоровленням та відпочинком охоплено понад 3 млн. 227 тис. дітей, що на 384 тис. дітей більше, ніж за цей же період у 2012 році. Про це сказала міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час розширеного засідання міжвідомчого оперативного штабу координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Хочу відзначити, що оздоровча кампанія триватиме. Зокрема, цілий рік працюють дитячі центри «Артек» і «Молода гвардія» та 6 санаторіїв. Тому ці показники буде ще збільшено, але вже зараз видно, що результати обнадійливі», - зазначила вона.

За її словами, у 2013 році на 294 одиниці збільшилася кількість закладів відпочинку і оздоровлення, – функціонувало 18 тис. 267 закладів.

Також слід відзначити, що у цьому році почав працювати новий порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей-«чорнобильців». Відповідно до цього порядку буде розподілено 58 тис. 72 дитячі путівки.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко у звіті, представленому главі державі, наголосив, що 90% закладів для відпочинку дітей – це табори з денним перебуванням, які не дають повноцінного оздоровлення.

У звіті підкреслюється, що, за інформацією Кабміну, надання оздоровчих та відпочинкових послуг у літній період здійснюється 17972 дитячими закладами, з них: закладами оздоровлення – 795 (позаміських – 712, санаторного типу – 77, дитячих центрів - 6), закладами відпочинку – 17117 (праці і відпочинку – 692, наметових містечок – 254, таборів з денним перебуванням - 16231). За прогнозованими показниками Кабміну, у 2013 році планується забезпечити оздоровлення та відпочинок 2 млн. 907 тис. 915 дітей шкільного віку, що становитиме 70,5 відсотка загальної чисельності дітей шкільного віку.

«Як і у попередні роки, високі показники планується досягти за рахунок надання не оздоровчих, а у першу чергу відпочинкових послуг у пришкільних таборах, які не дають повноцінного відновлення здоров’я дітей», - зауважив Павленко, додавши, що в регіонах практично не ведеться робота з будівництва нових дитячих оздоровчих закладів і відновлення функціонування закладів, які тривалий час не працюють.