Відкриють 20 відділень денного догляду для дітей-інвалідів

До кінця року в Україні відкриють майже 20 нових відділень денного догляду при соціальних установах для дітей-інвалідів. Про це повідомила директор Департаменту соціальних послуг Міністерства соціальної політики України Ірина Тарабукіна, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«На виконання соціальних ініціатив Президента Мінсоцполітики визначило 13 пілотних установ соціального обслуговування, на базі яких будуть утворені відділення денного догляду, у яких перебуватимуть діти з особливими потребами. Цьогоріч вже відкрилися 6 таких відділень, а до кінця року запрацюють ще 4. Крім того, за рахунок місцевих бюджетів, а також спонсорської допомоги у регіонах буде створено ще 14», - сказала вона.

Тарабукіна відзначила, що на сьогодні по всій Україні вже працюють 63 відділення денного догляду дітей-інвалідів, які забезпечують їх не тільки комплексом реабілітаційних заходів, заняттями з психологами та логопедами, а й харчуванням та навіть денним сном. Перебувають у таких закладах діти безкоштовно, протягом всього дня, що дозволяє їхнім батькам працювати.

«Батьки, які не відмовилися від дітей з психічними та фізичними вадами, як ніхто інший потребують державної підтримки. Відділення денного догляду дозволять їм не хвилюватися за дітей протягом робочого дня. Крім того, ми підходимо комплексно до питання підтримки таких сімей. Зокрема, за ініціативи міністра соціальної політики Наталії Королевської був розроблений законопроект, який вже схвалений парламентом, щодо збільшення допомоги по догляду за дітьми-інвалідами підгрупи А», - сказала представник Мінсоцполітики.