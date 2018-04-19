Оптимізм - захист нашого організму
Наші думки безпосередньо впливають на здоров`я. Коли ми мислимо позитивно - мозок відпочиває, а тіло отримує користь...
Наші думки безпосередньо впливають на тіло. Які вони, така і якість нашого життя – це точно підтверджують наукові дослідження, проведені за допомогою сучасної медичної апаратури.Позитивне мислення дійсно впливає на наш організм і щоб переконатися в цьому, досить постежити, що з нами відбувається, коли ми дізнаємося про якусь хорошу новину. Ми радіємо, наше тіло немов оживає, ми відчуваємо приплив енергії: радість і натхнення дійсно зміцнює наш організм.
А одержавши погану звістку, ми засмучуємося або переживаємо стрес: у тілі виникають напруга, затиск, а через якийсь час ми відчуваємо втому, занепад сил, стаємо вразливішими. Зараз ми вже знаємо, як саме відбуваєтсья подібна дія – через мозок (див. малюнок на сторінці поряд).
Результати обстежень, що проводяться впродовж 20–30 років, показують, що оптимістичне ставлення до життя подовжує її і покращує наше здоров`я. Більш того, учені вважають, що так звані позитивні думки і емоції дають людському роду еволюційну перевагу, оскільки допомагають уникати згубних наслідків стресу.
Проте дослідження австралійських ученых показало, що оптимісти і песимісти з однією і тією ж формою раку вмирають однаково часто.
На сьогодні виявлена незаперечно благотворна дія позитивних емоцій на стан пацієнтів з різними типами захворювань, наприклад інфарктом міокарду, алергіями, астмою, ревматичними хворобами.
Тому в цих випадках хворим показана психотерапія, яка супроводжує основне лікування. У разі раку дійсно, як показали результати дослідження, курс психотерапії не сприяв продовженню життя хворих. Але ж коли ми стикаємося з таким серйозним захворюванням, потрібно думати не тільки про продовження життя, але і про її якість.
Дуже важливо, щоб хворі могли прожити той термін, що їм відпущений, з максимально можливою радістю, з відчуттям сенсу буття. Адже це відомо будь-якому хворому: надія допомагає нам відчувати себе краще і дозволяє відчути радість життя від найпростіших речей.
Людина – це ж не тільки тіло, у неї є думки, емоції. Крім того, вона знаходиться в постійній взаємодії з іншими людьми. Всесвітня організація охорони здоров`я визначає здоров`я як «стан фізичного, психологічного і соціального благополуччя». Отже, щоб відчувати себе добре, тільки бути оптимістом недостатньо.
Коли ми мислимо позитивно... ...мозок відпочиває
...мозок відпочиваєУ лівій півкулі одночасно активізуються дві зони: передня ділянка кори поясної звивини (на малюнку – синього кольору), яка «переводить» позитивну думку в позитивну емоцію, і мигдалина (червоного кольору), яка обробляє цю емоцію і дає команду мозку перейти в «режим відпочинку».
...тіло отримує користьПід впливом лівої півкулі збуджується парасимпатична нервова система, росте вироблення серотоніну (гормону, який регулює наш настрій). Внаслідок цього тіло розслаблюється, включаються відновні механізми, зміцнюється імунний захист.