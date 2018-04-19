Оптимізм - захист нашого організму

Наші думки безпосередньо впливають на тіло. Які вони, така і якість нашого життя – це точно підтверджують наукові дослідження, проведені за допомогою сучасної медичної апаратури. Позитивне мислення дійсно впливає на наш організм і щоб переконатися в цьому, досить постежити, що з нами відбувається, коли ми дізнаємося про якусь хорошу новину. Ми радіємо, наше тіло немов оживає, ми відчуваємо приплив енергії: радість і натхнення дійсно зміцнює наш організм.

А одержавши погану звістку, ми засмучуємося або переживаємо стрес: у тілі виникають напруга, затиск, а через якийсь час ми відчуваємо втому, занепад сил, стаємо вразливішими. Зараз ми вже знаємо, як саме відбуваєтсья подібна дія – через мозок (див. малюнок на сторінці поряд).

Результати обстежень, що проводяться впродовж 20–30 років, показують, що оптимістичне ставлення до життя подовжує її і покращує наше здоров`я. Більш того, учені вважають, що так звані позитивні думки і емоції дають людському роду еволюційну перевагу, оскільки допомагають уникати згубних наслідків стресу.

Проте дослідження австралійських ученых показало, що оптимісти і песимісти з однією і тією ж формою раку вмирають однаково часто.

На сьогодні виявлена незаперечно благотворна дія позитивних емоцій на стан пацієнтів з різними типами захворювань, наприклад інфарктом міокарду, алергіями, астмою, ревматичними хворобами.

Тому в цих випадках хворим показана психотерапія, яка супроводжує основне лікування. У разі раку дійсно, як показали результати дослідження, курс психотерапії не сприяв продовженню життя хворих. Але ж коли ми стикаємося з таким серйозним захворюванням, потрібно думати не тільки про продовження життя, але і про її якість.

Дуже важливо, щоб хворі могли прожити той термін, що їм відпущений, з максимально можливою радістю, з відчуттям сенсу буття. Адже це відомо будь-якому хворому: надія допомагає нам відчувати себе краще і дозволяє відчути радість життя від найпростіших речей.

Людина – це ж не тільки тіло, у неї є думки, емоції. Крім того, вона знаходиться в постійній взаємодії з іншими людьми. Всесвітня організація охорони здоров`я визначає здоров`я як «стан фізичного, психологічного і соціального благополуччя». Отже, щоб відчувати себе добре, тільки бути оптимістом недостатньо.

Коли ми мислимо позитивно... ...мозок відпочиває У лівій півкулі одночасно активізуються дві зони: передня ділянка кори поясної звивини (на малюнку – синього кольору), яка «переводить» позитивну думку в позитивну емоцію, і мигдалина (червоного кольору), яка обробляє цю емоцію і дає команду мозку перейти в «режим відпочинку».

...тіло отримує користь Під впливом лівої півкулі збуджується парасимпатична нервова система, росте вироблення серотоніну (гормону, який регулює наш настрій). Внаслідок цього тіло розслаблюється, включаються відновні механізми, зміцнюється імунний захист.

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