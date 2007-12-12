Грудень і січень — найнебезпечніші для серця місяці

Середина зими загрожує не лише простудами, але і серцево-судинними захворюваннями, попереджають лікарі.

Саме у грудні і січні всі серцеві недуги загострюються, стверджує кардіолог центральної лікарні Вашингтона Вілліам Суддас. Тому в цей період всім, хто не може похвалитися здоровим серцем, і просто людям із ослабленою серцево-судинною системою варто приготуватися до походу до кардіолога.

Пояснити цей феномен узялися фахівці американського університету Вандербілт (Vanderbilt). Вони дійшли висновку, що причина криється в особливостях зимового метаболізму людини: у холод ми починаємо споживати більше м`яса і висококалорійної їжі, менше рухаємося, і в результаті поєднання зниженої температури і посилена робота організму призводить до збільшених навантажень на серце. Особливо це актуально для країн із затяжною зимою.

Актуальний для України й інший чинник ризику у сердечників — це підвищене споживання алкоголю. Мало хто утримується від кількох (і навіть більше) зайвих чарочок під час тривалих новорічних і різдвяних свят. А коли «прихопить», до лікаря йти не поспішає — канікули ж, можна і потім сходити. Але іноді до цього «потім» люди просто не доживають, попереджає кардіолог університету Вандербілт Кіт Чечвелл.

"Вони роблять це через сімейні обов`язки, не бажаючи зіпсувати свято своїм рідним і не бажаючи лягати в лікарню під час канікул. У результаті вони з не йдуть до лікаря, який дасть потрібну рекомендацію", — розповів Чачвелл.

Правда, поки що ніяких екстрених заходів із цього приводу у нас не приймають. На відміну від США: там у всіх лікарнях діятимуть спеціальні кардіологічні бригади, створені саме на період зимових місяців. Схоже, американських медиків серйозно налякала торішня статистика, за якою смертність від інфарктів у грудні і січні підвищується у кілька разів.

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